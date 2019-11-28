2019-11-28T08:29:50+03:00
Общество

В Татарстане прокуратура вступилась за белорусскую фирму

По мнению надзорного органа, приставы незаконно окончили исполнительное производство
Лика ИСАЕВА
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Надзорное ведомство установило, что исполнительное производство окончено незаконноНадзорное ведомство установило, что исполнительное производство окончено незаконно
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Татарстанское предприятие «ЦентрОптТорг» задолжало поставщику из Белоруссии «Щучинский маслосырзавод» 4 505 тысяч рублей. Исполнительное производство в межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП Татарстана. Но, так и не взыскав с должника деньги, 31 января 2019 года исполнительное производство судебным приставом прекращено в связи с внесением записи об исключении должника-организации из ЕГРЮЛ.

С этим не согласились взыскатели и обратились в прокуратуру. И там выяснили, что, по состоянию на ноябрь 2019 года, никаких сведений об исключении предприятия должника ООО «ЦентрОптТорг» из списка ЕГРЮЛ нет.

- При таких обстоятельствах исполнительное производство прекращено незаконно и необоснованно, - установили в прокуратуре Татарстана и принесла протест на постановление начальника межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП Татарстана.

Одновременно в адрес руководителя УФССП России по Республике Татарстан внесено представление об устранении нарушений законодательства об исполнительном производстве.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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