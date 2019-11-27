Победа в олимпиаде по геологии КФУ принесет абитуриентам дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в этот вуз

СЕГОДНЯ 18:24 2019-11-27T18:24:37+03:00

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Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета приглашает получить востребованную на рынке труда профессию геолога-нефтяника. Наши выпускники работают в ведущих российских и мировых нефтегазовых компаниях.

Во время обучения у студентов есть хорошие возможности заниматься научной работой на базе научных лабораторий и успешно выступать на различных научных конференциях и формировать профессиональное портфолио.

Уважаемые абитуриенты, не упустите свой шанс набрать дополнительные баллы к результатам ЕГЭ! Принимайте участие в олимпиаде по геологии КФУ. Отборочный этап проводится в заочной форме с 1 ноября по 1 декабря 2019 года. Регистрация и прохождение тестирования на сайте.

Победители и призеры заключительного этапа олимпиады КФУ из числа обучающихся 11 классов получают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в Казанский федеральный университет (победители - 5 баллов, призеры - 3 балла).