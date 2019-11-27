В Татарстане из ржавой трубы вылилось три тонны водонефтяной эмульсии
Днем 27 ноября в МЧС Татарстана поступило сообщение о том, что около деревни Шарлама Альметьевского района произошел прорыв продуктопровода НГДУ «Джалильнефть» с розливом водонефтяной эмульсии на площади 140 квадратных метров.
Прибывшими на место происшествия спасателями было установлено, что протечка произошла из-за ржавчины. Вылилось три тонны эмульсии. Чтобы найти место прорыва и наложить на поврежденный участок трубы специальный хомут пришлось копать.
Также была произведена откачка разлитой водонефтяной эмульсии в вакуумный автомобиль. Восстановительные работы на трубопроводе были произведены сотрудниками НГДУ «Джалильнефть». Осталось вывезти и утилизировать загрязненную почву.
ИСТОЧНИК KP.RU
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