СЕГОДНЯ 18:43 2019-11-27T18:43:20+03:00

Они предназначены для авиационных химических работ в сельском хозяйстве [видео]

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Появилось видео испытания в Казани первой партии композитных самолетов Т-500. Его на своей соцстранице опубликовал бывший министр связи России Николай Никифоров.

- Далее будут двухместная и беспилотная версия этого самолета. И, конечно же, будут и совсем новые разработки, - подписал пост Никифоров.

nikiforov.n.a В Казани проходят испытания первой партии самолетов Т-500

Отметим, что первая партия состоит из 10 самолетов. Техника предназначена для авиационных химических работ в сельском хозяйстве.

ИСТОЧНИК KP.RU