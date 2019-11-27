В Казани проходят испытания первой партии самолетов Т-500
Они предназначены для авиационных химических работ в сельском хозяйстве [видео]
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Появилось видео испытания в Казани первой партии композитных самолетов Т-500. Его на своей соцстранице опубликовал бывший министр связи России Николай Никифоров.
- Далее будут двухместная и беспилотная версия этого самолета. И, конечно же, будут и совсем новые разработки, - подписал пост Никифоров.
В Казани проходят испытания первой партии самолетов Т-500
Отметим, что первая партия состоит из 10 самолетов. Техника предназначена для авиационных химических работ в сельском хозяйстве.
ИСТОЧНИК KP.RU