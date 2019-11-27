В Татарстане избрали двух новых мировых судей, а одного вызвали из отставки

СЕГОДНЯ 17:55 2019-11-27T17:55:26+03:00

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27 ноября на очередной сессии Госсовета Татарстана его депутаты проголосовали за новых мировых судей.

Так, сроком на 10 лет на эту должность на участке №8 в Московском районе Казани была избрана Алла Бейзер, а на участок №5 Нижнекамского района Татарстана Марат Мифтахов.

Кроме того, депутаты проголосовали и за отзыв из отставки судью Татьяну Кириллову, которая теперь в течение года будет исполнять обязанности мирового судьи участка №2 в Зеленодольском районе республики.

ИСТОЧНИК KP.RU