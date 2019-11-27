СЕГОДНЯ 16:36 2019-11-27T16:36:33+03:00

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Сообщение о том, что на Волге терпит бедствие рыбак на оторвавшейся льдине, на телефон "112" поступило 27 ноября в 12.07. Он медленно дрейфовал между двумя островами Шишка и Вертолётный в сторону Ульяновска вниз по течению.

На помощь оказавшемуся в беде мужчине выехали сотрудники Камско-Устьинского инспекторского участка Центра ГИМС на судне на воздушной подушке Хивус-6 . Они были на расстоянии 40 километров от предполагаемого места ЧП.

Инспекторам удалось обнаружить рыбака и спасти его. Им оказался 69-летний пенсионер из Ульяновска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="300" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/746453" frameborder="0"></iframe> В Татарстане спасли и оштрафовали пенсионера-рыбака, уплывшего на льдине.МЧС Татарстана

- В отношении мужчины составили административный протокол за выход на лёд толщиной менее 7 см. - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Сумма штрафа - две тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU