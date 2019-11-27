В новой части казанского зоопарка «Река Замбези» поселились страусы Вася и Маша
Из старой в новую часть казанского зоопарка «Река Замбези» переселили двух страусов Васю и Машу. Зиму они проведут в теплых вольерах. Сейчас они осваивают новое жилье.
В течение месяца африканские птицы будут на карантине и под наблюдением ветеринаров. После привыкания страусам разрешат даже гулять на открытом воздухе. Они привыкшие к российским холодам.
Вася и Маша приехали в казанский зоопарк зимой прошлого года из Йошкар-Олы, где жили на ферме. Парой они стали сравнительно недавно и потомства у них пока не было.
С наступлением теплой погоды страусов выпустят в огромный уличный вольер, где они будут соседствовать с зебрами, антилопами, а после и с жирафами.
Напомним, что открытие новой части казанского зоопарка «Река Замбези» запланировано в декабре 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU