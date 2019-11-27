В новой части казанского зоопарка «Река Замбези» поселились страусы Вася и Маша

СЕГОДНЯ 15:10 2019-11-27T15:10:35+03:00

Напомним, что открытие новой части казанского зоопарка «Река Замбези» запланировано в декабре 2019 года. Фото: Алексей ФОКИН

Их перевели из старой части, чтобы разместить на зиму в теплых вольерах

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Из старой в новую часть казанского зоопарка «Река Замбези» переселили двух страусов Васю и Машу. Зиму они проведут в теплых вольерах. Сейчас они осваивают новое жилье.

В течение месяца африканские птицы будут на карантине и под наблюдением ветеринаров. После привыкания страусам разрешат даже гулять на открытом воздухе. Они привыкшие к российским холодам.

Вася и Маша приехали в казанский зоопарк зимой прошлого года из Йошкар-Олы, где жили на ферме. Парой они стали сравнительно недавно и потомства у них пока не было.

С наступлением теплой погоды страусов выпустят в огромный уличный вольер, где они будут соседствовать с зебрами, антилопами, а после и с жирафами.

Напомним, что открытие новой части казанского зоопарка «Река Замбези» запланировано в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU