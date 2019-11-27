«Теща» просто попросила воды, а он ее забил насмерть: жителя Чувашии за расправу над больной пенсионеркой приговорили к 7,5 годам колонии

СЕГОДНЯ 13:03 2019-11-27T13:03:09+03:00

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45-летнего жителя села Кувакино Алатырского района признали виновным в гибели матери его возлюбленной.

Как было установлено в суде, вечером 19 июня этого года пьяный мужчина гостил в доме своей избранницы. С которой жила больная 69-летняя мать. Пенсионерка была настолько плоха, что не могла даже сама передвигаться и подолгу лежала на кровати.

В этот раз она просто попросила «зятя» дать ей воды. Но тот, невзлюбив женщину, на эту просьбу принялся ее жестоко избивать. При этом бил он лежащую «тещу» не только руками, но и деревянной скамейкой. От полученных травм пенсионерка вскоре скончалась. Мужчина же был задержан и в отношении его возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».

- В итоге суд приговорил мужчину к 7,5 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год, - сообщили в СУ СКР Чувашии. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU