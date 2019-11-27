2019-11-27T13:45:10+03:00
Общество

Новый год 2020 в Казани: в парке «Сосновая роща» начали устанавливать огромную ель

У дворца культуры «Химиков» в этом году традиционно пройдут праздничные гулянья [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В среду, 27 ноября, в казанском парке «Сосновая роща» началась установка 15-метровой новогодней елки. Об этом на своей соцстранице сообщила Дирекция парков и скверов города. У дворца культуры «Химиков» в этом году традиционно пройдут праздничные гулянья.

Фото: Дирекция парков и скверов Казани

Фото: Дирекция парков и скверов Казани

Отметим, в прошлом году в парке была установлена двадцатиметровая ель. Официальное открытие Новогодней елки и ледового городка тогда состоялось 27 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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