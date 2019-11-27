2019-11-27T12:17:56+03:00
Политика

Президент Татарстана Рустам Минниханов: надо активнее работать над увеличением товарооборота

Глава региона встретился с чрезвычайным и полномочным послом Суоми в России Микко Хаутала
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В эту среду, 27 ноября, президент Татарстана Рустам Минниханов в Казани встретился с делегацией из Финляндии во главе с чрезвычайным и полномочным послом этой страны в России Микко Хаутала. Последние посетили столицу Татарстана для участия в открытии Дней финской культуры.

- Финляндия - один из ведущих зарубежных партнёров Татарстана. К сожалению, наблюдается некоторое снижение товарооборота, и нам необходимо более активно работать над его увеличением, - заявил на встрече Рустам Минниханов.

В свою очередь посол Финляндии в России отметил, что находится под впечатлением от посещения международного выставочного центра «Казань-Экспо». Микко Хаутала предложил информировать финские компании о мероприятиях, которые планируется проводить на «Казань-Экспо» - чтобы они также могли учитывать их в своих планах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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