Президент Татарстана Рустам Минниханов: надо активнее работать над увеличением товарооборота

СЕГОДНЯ 12:17 2019-11-27T12:17:56+03:00

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В эту среду, 27 ноября, президент Татарстана Рустам Минниханов в Казани встретился с делегацией из Финляндии во главе с чрезвычайным и полномочным послом этой страны в России Микко Хаутала. Последние посетили столицу Татарстана для участия в открытии Дней финской культуры.

- Финляндия - один из ведущих зарубежных партнёров Татарстана. К сожалению, наблюдается некоторое снижение товарооборота, и нам необходимо более активно работать над его увеличением, - заявил на встрече Рустам Минниханов.

В свою очередь посол Финляндии в России отметил, что находится под впечатлением от посещения международного выставочного центра «Казань-Экспо». Микко Хаутала предложил информировать финские компании о мероприятиях, которые планируется проводить на «Казань-Экспо» - чтобы они также могли учитывать их в своих планах.

ИСТОЧНИК KP.RU