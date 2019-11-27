В Казани ограничение движение на улице Большая Красная продлили до 15 августа 2020 года

СЕГОДНЯ 11:54 2019-11-27T11:54:05+03:00

Об этом гласит распоряжение Исполкома города

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В столице Татарстана из-за неоконченных строительных работ на улице Большая Красная решили продлить ограничение движения для транспорта.

Согласно распоряжению Исполкома Казани, по ней нельзя будет проехать вплоть до 15 августа 2020 года. Речь идет о конкретном участке – в районе дома №10.

ИСТОЧНИК KP.RU