В Казани ограничение движение на улице Большая Красная продлили до 15 августа 2020 года
Об этом гласит распоряжение Исполкома города
Проезд запрещен в районе дома №10.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В столице Татарстана из-за неоконченных строительных работ на улице Большая Красная решили продлить ограничение движения для транспорта.
Согласно распоряжению Исполкома Казани, по ней нельзя будет проехать вплоть до 15 августа 2020 года. Речь идет о конкретном участке – в районе дома №10.
ИСТОЧНИК KP.RU
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