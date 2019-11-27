Татарский кукольный театр "Экият" выступил на фестивале в Ашхабаде

СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-27T11:33:27+03:00

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В Ашхабаде прошел III Международный фестиваль "Театральное искусство эпохи счастья", в котором принимали участие кукольники из Татарского театра "Экият". Впервые за три года своего существования фестиваль пригласил коллектив из Татарстана.

В списке театров, приехавших в Туркмению, два - из России: "Экият" со сказкой "Коза и Овца" по произведению Габдуллы Тукая, и Брянский театр кукол с постановкой "Сказка о рыбаке и рыбке" по сказке Александра Пушкина.

Постановка татарстанского театра пришлась по душе зрителям. Народу на фестивале было много, и на спектакле был аншлаг.

– Ашхабад – удивительно красивый город. Он сияет на весь мир одетый в белый мрамор – говорит директор театра Роза Яппарова. - Фестиваль , в котором мы участвовали, был организован на высшем уровне. Фестиваль – инструмент, позволяющий решать много вопросов. Он дарит возможность труппе театра изучить опыт других театральных коллективов, знакомит с новыми формами работы, творческого процесса, позволяет проанализировать тенденции, сопоставить положительное и отрицательное...

– Постановка "Коза и Овца" как нельзя лучше показывает все красочное многообразие татарского народа ее сочность, колорит, – делятся артисты театра кукол "Экият". Яркие образы героев сказки, неповторимые сценические костюмы, прекрасная музыка, танцы надолго останутся в памяти маленьких туркменских зрителей.

Среди участников фестиваля были театральные драматические коллективы из Соединенных Штатов Америки, Турции, Эстонии, Афганистана, Пакистана, Узбекистана, Казахстана и театры кукол из Таджикистана, Украины, России.

ИСТОЧНИК KP.RU