2019-11-27T10:41:25+03:00
Происшествия

В Татарстане иномарка насмерть сбила пешехода

Наезд произошел в Тукаевском районе республики
Лика ИСАЕВА
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Наезд произошел ночьюНаезд произошел ночью
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Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 26 ноября, в 22.48 на первом километре автодороги "Набережные Челны - Заинск - Альметьевск". 24-летний водитель иномарки "Хёндэ Соната" превысил безопасную скорость и сбил перехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

53-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте аварии. На место аварии выезжали медики и сотрудники Госавтоинспекции Татарстана. Не сообщается, имел ли на своих одеждах погибший пешеход световозвращающих элементов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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