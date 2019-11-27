В Татарстане иномарка насмерть сбила пешехода
Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 26 ноября, в 22.48 на первом километре автодороги "Набережные Челны - Заинск - Альметьевск". 24-летний водитель иномарки "Хёндэ Соната" превысил безопасную скорость и сбил перехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.
53-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте аварии. На место аварии выезжали медики и сотрудники Госавтоинспекции Татарстана. Не сообщается, имел ли на своих одеждах погибший пешеход световозвращающих элементов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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