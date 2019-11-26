3а 2018 год татарстанцы оплатили 3,7 миллиардов рублей имущественных налогов

СЕГОДНЯ 17:52 2019-11-26T17:52:25+03:00

Общий объем платежей, которые будут начислены в бюджет республики, составит 7,3 миллиардов

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Стало известно, что за 2018 год жители Татарстана оплатили имущественные налоги на сумму порядка 3,7 миллиардов рублей. При этом общий объем платежей, которые будут начислены в бюджет республики, составил 7,3 миллиарда. Такие цифры называл руководитель Управления Федеральной налоговой службы региона Марат Cафиуллин во время брифинга в Кабмине Татарстана.

- Из 7,3 миллиардов рублей, которые будут начислены в консолидированный бюджет республики, большая часть – 4,2 миллиардов рублей – транспортный налог, 2 миллиардов рублей – налог на имущество и 1,1 миллиардов рублей – земельный налог, - сообщает мэрия Казани.

Республика стала лидеров Приволжского федерального округа по объему имущественных налогов. При этом в 2018 году 40 тысяч жителей регона получили льготы на общую сумму 25 миллионов рублей.

Отметим, что уплатить налоги за имущество, землю и транспорт жители республики могут вплоть до 2 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU