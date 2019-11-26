3а 2018 год татарстанцы оплатили 3,7 миллиардов рублей имущественных налогов
Стало известно, что за 2018 год жители Татарстана оплатили имущественные налоги на сумму порядка 3,7 миллиардов рублей. При этом общий объем платежей, которые будут начислены в бюджет республики, составил 7,3 миллиарда. Такие цифры называл руководитель Управления Федеральной налоговой службы региона Марат Cафиуллин во время брифинга в Кабмине Татарстана.
- Из 7,3 миллиардов рублей, которые будут начислены в консолидированный бюджет республики, большая часть – 4,2 миллиардов рублей – транспортный налог, 2 миллиардов рублей – налог на имущество и 1,1 миллиардов рублей – земельный налог, - сообщает мэрия Казани.
Республика стала лидеров Приволжского федерального округа по объему имущественных налогов. При этом в 2018 году 40 тысяч жителей регона получили льготы на общую сумму 25 миллионов рублей.
Отметим, что уплатить налоги за имущество, землю и транспорт жители республики могут вплоть до 2 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU