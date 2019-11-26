В Казани ограничено движение по улице Нигматуллина

СЕГОДНЯ 18:53 2019-11-26T18:53:07+03:00

С 17 по 27 декабря движение будет ограничено на участке от дома №5 по улице Нигматуллина до улицы Чистопольская. Фото: Алина НИЗАМОВА

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В Казани движение транспорта ограничено по улице Нигматуллина. Соответствующее распоряжение подписали в Исполкоме столицы Татарстана.

Так, на первом этапе до 5 декабря движение транспорта перекрыто от дома №1 до дома №3 по улице Нигматуллина. С 17 по 27 декабря, на втором этапе – на участке от дома №5 по улице Нигматуллина до улицы Чистопольская.

Данное ограничение движения связано со строительством теплотрассы, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU