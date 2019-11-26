2019-11-26T16:31:56+03:00
Происшествия

Два татарстанца стали робинзонами, приехав на рыбалку

Мужчин вызволяли спасатели МЧС республики [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Сообщение о попавших в беду рыбаках пришло по телефону "112" во вторник, 26 ноября. Звонивший мужчина сообщил, что он вместе с другом на автомобиле "Нива" приехали из Менделеевска на рыбалку в Елабужский район.

Они встали на ночлег на небольшом острове размерами 300 на 100 метров возле села Бессониха, но когда утром проснулись, то оказалось, что они очутились полностью в воде - ее уровень поднялся в связи с технологическим сбросом на Нижнекамской ГЭС. Рыбаки не смогли ни выйти из автомобиля, ни выехать на нем на берег.

- На помощь к рыбакам была направлена дежурная смена спасателей ЗПСО № 5 (Нижние Яки), а также инспектор рыбназдора, - сообщили в МЧС Татарстана. - Рыбаков оштрафовали за въезд в водоохранную зону, сумма административного штрафа для каждого составила 4,5 тысячи рублей.

Два татарстанца стали робинзонами, приехав на рыбалку.МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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