2019-11-26T17:08:27+03:00
Происшествия

В Чебоксарах легковушка на "зебре" сбила женщину

Пострадавшая получила травмы [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Во вторник, 26 ноября, в 11.00 в столице Чувашии на съезде с развязки, соединяющей Президентский бульвар и улицу Гагарина на пешеходном переходе сбили женщину.

Данное происшествие сняла камера видерегистратора встречной автомашины. По пешеходному переходу - "зебре" начала переходить дорогу женщина. Несмотря на появившегося перед отечественной "Ладой Приорой" пешехода, водитель не стал тормозить и сбил ее. Женщина подлетела вверх и упала на капот, задев лобовой стекло. У пострадавшей - травмы различной степени тяжести, она госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К 2024 году количество жителей Чебоксар увеличится до 519 тысяч человек
Минспорта Чувашии потратит 8,5 миллионов на локализаторы взрыва и детекторы паров взрывчатых веществ
Два татарстанца стали робинзонами, приехав на рыбалку
Искали покупателей через мессенджер: в Казани у двух парней с девушкой нашли почти полкило наркотиков
Казань стала лучшим городом России по качеству жизни
В Йошкар-Оле в ДТП с грузовиком пострадали два человека, среди них 6-летний ребенок
Обманул дольщиков на 153,5 миллиона рублей: в Йошкар-Оле экс-директора «Гала-М» приговорили к колонии поселения
Большинство против: в Казани подвели итоги голосования по вопросу установки в парке Урицкого 36-метрого колеса обозрения
В Чувашии будут судить казанцев, которые пытались взорвать банкомат с помощью газа
В мечетях и торговых центрах Казани установят терминалы-садакоматы для благотворительных взносов
С 27 ноября в Казани между улицами Меридианная и Мусина вводится одностороннее движение