В Чебоксарах легковушка на "зебре" сбила женщину

СЕГОДНЯ 17:08 2019-11-26T17:08:27+03:00

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Во вторник, 26 ноября, в 11.00 в столице Чувашии на съезде с развязки, соединяющей Президентский бульвар и улицу Гагарина на пешеходном переходе сбили женщину.

Данное происшествие сняла камера видерегистратора встречной автомашины. По пешеходному переходу - "зебре" начала переходить дорогу женщина. Несмотря на появившегося перед отечественной "Ладой Приорой" пешехода, водитель не стал тормозить и сбил ее. Женщина подлетела вверх и упала на капот, задев лобовой стекло. У пострадавшей - травмы различной степени тяжести, она госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU