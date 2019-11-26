В Татарстане очевидцы спасли провалившихся под лед рыбаков

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-26T12:45:36+03:00

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Сообщение о том, что под неокрепший лёд Свияги в Зеленодольском районе Татарстана провалились два рыбака, на телефон "112" поступило от очевидца. Он сообщил, что возле деревни Исаково под автомобильным мостом из реки на сушу пытаются вылезти двое мужчин - они просят о помощи.

К месту ЧП выехали спасатели на судне на воздушной подушке «Нептуп-11». Но, прибыв на место, никого не обнаружили. Как им рассказал звонивший по телефону, это были рыбаки и они попали в полынью, мужчин спасли очевидцы. Оказавшись на берегу, терпящие до этого бедствие предпочли скрыться с места происшествия. Дело в том, что им грозил административный штраф за выход на неокрепший лёд.

ИСТОЧНИК KP.RU