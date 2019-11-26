2019-11-26T10:24:14+03:00
Общество

Жители двух районов Казани временно останутся без электричества

Света не будет с 8.00 до 17.00 в Вахитовском районе и с 8.00 до 18.00 - в Приволжском
Алина ГАБДУЛИНА
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Причина отключения – плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанцийПричина отключения – плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанцийФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В среду, 28 ноября, в Приволжском и Вахитовском районах Казани отключат электричество. Причина этого – плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

С 8.00 до 17.00 света не будет в доме №7 на улице Мазита Гафури. А с 8.00 до 18.00 в домах №2, 10, 44, 49, 72 и 75 на улице Ферма и по Фермерскому шоссе. Также без электричества останутся дома поселка Борисково по улицам Горийская, Запорожская, Прибрежная, Пожарная, Цветочная, а также поселка Старое Победилово по улице Береговая, а также в домах садово-дачных товариществ «Архитектор» и «Дружба».

ИСТОЧНИК KP.RU

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