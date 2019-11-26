2019-11-26T10:09:28+03:00
Общество

28 ноября в Вахитовском районе Казани на сутки отключат воду

Ее не будет вплоть до 5.00 следующего дня
Алина ГАБДУЛИНА
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Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкамАвтоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкамФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В среду, 28 ноября, в 9.00 в Вахитовском районе Казани отключат воду. Ее не будет вплоть до 5.00 четверга, 29 ноября. Причина этого – работы на сетях водопровода.

Так, воды не будет по адресам: улица Туфана Миннуллина, 8а, 8б, 8в, улица Назарбаева, 12в, улица Ново-Песочная, 44, улица Павлюхина, 37, 41а, 57, улица Марселя Салимжанова, 17, 19, 21, 23, 27, 29.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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