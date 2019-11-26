Это поджог!: в Йошкар-Оле неизвестные спалили дорогую иномарку Porsche Cayenne

СЕГОДНЯ 11:44 2019-11-26T11:44:19+03:00

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В понедельник, 25 ноября, в 23.55 житель одной из многоэтажек на улице Мира в столице Марий Эл увидел в окно, что на парковке во дворе горит чужая иномарка. Он вызвал пожарных, а сам побежал тушить автомобиль.

К приезду спасателей мужчине удалось сбить пламя, охватившее заднюю часть машины.

Пожарные быстро потушили огонь. Во время осмотра места происшествия выяснилось, что иномарку подожгли: на заднем колесе машины были обнаружены остатки тряпки, пропитанной легковозгораемой жидкостью.

- Неподалеку от места происшествия обнаружен пакет с перчатками и двумя бутылками, одна из которых наполовину заполнена масляной жидкостью, - сообщили в МЧС Марий Эл. - Материалы по делу переданы представителям правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU