В Татарстане сотрудник Росгвардии задержал мужчину, ограбившего пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:01 2019-11-26T09:01:15+03:00

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В выходные дни, в субботу 23 ноября, во время отдыха сотрудник казанского ОМОН Росгвардии Татарстана вечером в Зеленодольске стал свидетелем нападения на пенсионерку. Женщина с тяжелой сумкой вышла из магазина, и на нее напал неизвестный. Злоумышленник вырвал сумку из ее рук и пустился наутек. Женщина начала кричать и звать на помощь.

Росгвардеец выяснил у потерпевшей, в какую сторону убежал неизвестный, и заметил вдалеке удаляющуюся фигуру. Офицер бросился преследовать подозреваемого. Но тот, заметив погоню, попытался сбежать. Однако не смог - тренированный омоновец быстро настиг и задержал его. Потерпевшая уверенно опознала в нем своего обидчика.

- Задержанным оказался ранее судимый 36-летний житель Зеленодольска, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана. - Для дальнейших процессуальных действий он был передан прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU