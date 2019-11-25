Нервничал и попытался разбить свой телефон: в Чебоксарах за наркотики арестован иностранный студент
Рано утром в Чебоксарах сотрудники патрульно-постовой службы остановили 29-летнего студента из Ирана. При разговоре с правоохранителями иностранец сначала сильно занервничал, а после и вовсе попытался разбить свой телефон.
Когда полицейские осмотрели его машину, то стала причина такого поведения. В ней было найдено и изъято 25 граммов синтетических наркотиков. Все говорило о том, что иностранный студент приготовил их для продажи.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере». Задержанного иностранца отправили под стражу. Расследование продолжается, - сообщили в МВД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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