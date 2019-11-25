2019-11-25T19:26:11+03:00
Происшествия

Нервничал и попытался разбить свой телефон: в Чебоксарах за наркотики арестован иностранный студент

В его машине нашли 25 граммов «синтетики»
Олег ЛУГОВОЙ
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Гражданина Ирана полицейские остановили рано утром.Гражданина Ирана полицейские остановили рано утром.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Рано утром в Чебоксарах сотрудники патрульно-постовой службы остановили 29-летнего студента из Ирана. При разговоре с правоохранителями иностранец сначала сильно занервничал, а после и вовсе попытался разбить свой телефон.

Когда полицейские осмотрели его машину, то стала причина такого поведения. В ней было найдено и изъято 25 граммов синтетических наркотиков. Все говорило о том, что иностранный студент приготовил их для продажи.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере». Задержанного иностранца отправили под стражу. Расследование продолжается, - сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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