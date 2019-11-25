2019-11-25T17:53:00+03:00
Экономика

В 2019 году Татарстан смог привлечь из федерального бюджета 66,2 миллиарда рублей

Поступившие на данный момент деньги на 4,2 миллиарда рублей превышают показатель 2018 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Причиной возрастания финансирования ряда отраслей экономики в ведомстве называют реализацию национальных проектов.Причиной возрастания финансирования ряда отраслей экономики в ведомстве называют реализацию национальных проектов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По предварительным данным, в 2019 году в экономику Татарстана было привлечено 82,5 миллиардов рублей федерального бюджета. Фактически в республику уже поступило 80% от них – около 66,2 миллиардов. Такие цифры называет Минэкономики региона.

Известно, что поступившие на данный момент деньги на 4,2 миллиарда рублей превышают прошлогоднюю сумму.

Причиной возрастания финансирования ряда отраслей экономики в ведомстве называют реализацию нацпроектов. Например, на развитие транспортной системы Татарстана в 2019 году было направлено 15 миллиардов рублей, что на 8,5 миллиардов больше, чем было в 2018-ом.

Также, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» регион получил 1,1 миллиарда рублей. Деньги были направлены на обновление материально-технической базы медучреждений.

На ЖКХ и охрану окружающей среды республики финансирование из федерального бюджета было увеличено на 1,8 миллиарда рублей. Это позволило приступить к реконструкции очистных сооружений в некоторых районах.

Однако есть направления экономики, финансирование которых снизилось. Среди них оборонно-промышленный и агропромышленный комплексы Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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