Верховный суд Татарстана купит автомобиль за 2,6 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:09 2019-11-25T19:09:04+03:00

Мощность авто должна составлять не менее 245, но и не более 249 лошадиных сил Фото: Алексей БУЛАТОВ

Деньги на это будут выделены из федерального бюджета

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Стало известно, что Верховный суд Татарстана собирается приобрести автомобиль представительного класса за 2,6 миллиона рублей. Деньги на это уже выделены из федерального бюджета. Тендер же опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, суд нуждается в черном седане иностранной марки, но российской сборки. Мощность авто должна составлять не менее 245, но и не более 249 лошадиных сил. Разгоняться машина должна как минимум до 235 километров в час.

Кроме того, известно, что автомобиль должен иметь систему контроля «слепых зон» или круиз-контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU