В Чувашии может появиться 30 подержанных троллейбусов из Москвы
На данный момент у департамента транспорта Москвы есть около 30 поддержанных троллейбусов. В скором времени они могут быть переданы Чувашии для обновления соответствующих парков Чебоксар и Новочебоксарска.
- На рабочей встрече с руководством Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы была достигнута договоренность о возможном предоставлении на безвозмездной основе неиспользуемых троллейбусов Чувашии, - сообщает администрация главы республики.
Новые троллейбусы позволят сохранить невысокий тариф на проезд для населения Чебоксар и Новочебоксарска. А также это даст возможность открыть маршрут между городами.
ИСТОЧНИК KP.RU