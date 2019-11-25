2019-11-25T17:21:47+03:00
Общество

В Чувашии может появиться 30 подержанных троллейбусов из Москвы

Они позволят сохранить дешевые цены на проезд в общественном транспорте Чебоксар и Новочебоксарска
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас достигнута предварительная договоренность о безвозмездной передаче транспортаСейчас достигнута предварительная договоренность о безвозмездной передаче транспортаФото: Сергей МОРКОВКИН
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На данный момент у департамента транспорта Москвы есть около 30 поддержанных троллейбусов. В скором времени они могут быть переданы Чувашии для обновления соответствующих парков Чебоксар и Новочебоксарска.

- На рабочей встрече с руководством Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы была достигнута договоренность о возможном предоставлении на безвозмездной основе неиспользуемых троллейбусов Чувашии, - сообщает администрация главы республики.

Новые троллейбусы позволят сохранить невысокий тариф на проезд для населения Чебоксар и Новочебоксарска. А также это даст возможность открыть маршрут между городами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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