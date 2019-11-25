В Чувашии за ущерб почти в 7 миллионов рублей будут судить экс-главврача Республиканского наркодиспансера

СЕГОДНЯ 16:42 2019-11-25T16:42:52+03:00

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В скором времени на скамье подсудимых в Чувашии окажется экс-главврач Республиканского наркодиспансера. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2014 года, будучи еще главврачом, он в интересах своего знакомого – учредителя одной из фирм, помог заключить с последней контракт на поставку в Республиканский наркодиспансер реагентов на сумму более 1,2 миллиона рублей. Условия которого надо было исполнить в течение 60 календарных дней. В том же месяце, не дожидаясь пока выйдут все сроки, главврач предоставил фиктивные документы о том, что все было получено. Так что на счет фирмы его знакомого был переведен 1,1 миллиона рублей. И это несмотря на то, что компания с декабря 2014 года по апрель 2015-го поставила товара всего на сумму чуть более 200 тысяч рублей.

Вплоть до декабря 2017 года главврач не вел в отношении этой фирмы никакой претензионной работы, не расторгнул контракт и не включил компанию в реестр недобросовестных поставщиков, а также в течение трехлетнего срока исковой давности не обратился в суд.

Вместо этого, чтобы уберечь организацию приятеля от уплаты неустойки, в марте 2018 года главврач подписал с ней допсоглашение. В нем он незаконно продлил срок исполнения контракта по май 2018 года. Но и к этому сроку все реагенты не поступили.

Кроме того, в апреле-июне 2017 года главврач, зная о том, что в его наркодиспансере достаточного другого вида реагентов, тем не менее заключил контракт на его поставку с другой фирмой. И все это при наличии понимания того, что вскоре возникнет переизбыток этих реагентов, а срок годности истечет до их фактического израсходования.

В результате всего этого бюджету Чувашии и наркодиспансеру был причинен значительный ущерб. К обвиняемому уже предъявлены гражданские иски на общую сумму более 6,9 миллиона рублей.

- Во время следствия на имущество обвиняемого стоимостью более 2,4 миллиона рублей был наложен арест, - сообщили в СУ СКР Чувашии. – Расследование дела завершено, все материалы в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрение по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU