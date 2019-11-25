В Казани от гриппа вакцинировали более полумиллиона горожан

СЕГОДНЯ 16:20 2019-11-25T16:20:59+03:00

Кампания по вакцинации от гриппа в городе закончится на следующей неделе. Фото: Олег УКЛАДОВ

При этом в столице Татарстана отмечено увеличение отказов от прививок среди студентов и детей

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В Казани на следующей неделе завершится кампания по вакцинации горожан от гриппа. Как сообщил в мэрии столицы Татарстана на совещании «деловой понедельник» начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, по последним данным прививки были поставлены уже более полумиллиону человек. Из них 166 734 – это дети.

При этом, по его словам, в городе отмечается увеличение количества отказов от вакцинации против гриппа среди студентов и детей.

Всего же в 2019 году в Казани от гриппа планируется привить 628 тысяч 680 человек, в том числе 198 790 детей.

Вакцинация проводится современными отечественными препаратами «Совигрипп», «Ультрикс» и «Ультрикс квадри». На данный момент в город поступило 546 917 доз. Такое количество позволит привить чуть более 45% жителей всей Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU