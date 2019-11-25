В январе-сентябре 2019 года средняя зарплата татарстанцев выросла и составила 36 200 рублей

СЕГОДНЯ 15:13 2019-11-25T15:13:26+03:00

При этом реальная оплата труда татарстанцев, с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги, выросла всего на 1,1%. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Согласно данным Татарстанстата, в январе-сентябре 2019 года средняя зарплата по республике достигла отметки в 36 200 рублей. Рост к предыдущему подобному периоду составил 5,6%.

При этом отмечается, что реальная оплата труда татарстанцев, с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги, выросла всего на 1,1%.

Такой же маленький рост в этот период реальных денежных доходов в среднем своем значении отмечен, в том числе, и у жителей Казани – всего 0,7%, по сравнению с январем-сентябрем 2018 года. Об сообщает городской отдел госстатистики. Там за указанный период значится, что начисленная работникам крупных и средних предприятий, а также организаций составила 45 229 рублей - рост на 5,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU