Прокуратура Татарстана начала проверку по факту аварии с микроавтобусом, где один человек погиб и 14 пострадали

СЕГОДНЯ 16:08 2019-11-25T16:08:55+03:00

В том числе будет дана и правовая оценка действиям перевозчика

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По поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова надзорный орган республики организовал проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием на трассе Заинск-Набережные Челны

Напомним, столкновение микроавтобуса и легковушки произошло в 9.00 в понедельник, 25 ноября, на 33 километре автодороги "Заинск-Набережные Челны". По предварительным данным, погиб один человек и 14 обратились за медицинской помощью.

- В ходе проверки будут выясняться обстоятельства ДТП, а также способствовавшие аварии причины и условия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. - Кроме того, будет дана правовая оценка действиям перевозчика: будет изучено соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения и об организации пассажирских перевозок. При наличии оснований незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU