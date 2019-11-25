2019-11-25T13:29:02+03:00
Общество

На базе всех детсадов Чебоксар откроются Школы Благородных девиц

Проект направлен на возрождение семейных ценностей, погружение в мир искусств, этикета и хороших манер [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: управление образования администрации ЧебоксарФото: управление образования администрации Чебоксар
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На базе всех детских садов Чебоксар планируют открыть Школы Благородных девиц. Инициатором этого выступило городское отделение «Союза женщин Чувашии». Проект направлен на возрождение семейных ценностей, погружение в мир искусств, этикета и хороших манер. В таких школах в девочках будет воспитываться образ женщины, как хранительницы семейного очага.

Фото: управление образования администрации Чебоксар

Фото: управление образования администрации Чебоксар

Так, в преддверии празднования Дня матери в детсаду №8 уже прошло праздничное мероприятие «Школа благородных девиц».

- Воспитанницы совместно с мамами смогли окунуться в моду 19 века, изготовить модный аксессуар и дополнить свои внешний вид кружевным воротничком, олицетворением нежности и чистоты, - сообщает управление образования администрации города.

Также воспитанницы изучали манеры и этикет, учились дефилировать и танцевать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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