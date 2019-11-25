На базе всех детсадов Чебоксар откроются Школы Благородных девиц
На базе всех детских садов Чебоксар планируют открыть Школы Благородных девиц. Инициатором этого выступило городское отделение «Союза женщин Чувашии». Проект направлен на возрождение семейных ценностей, погружение в мир искусств, этикета и хороших манер. В таких школах в девочках будет воспитываться образ женщины, как хранительницы семейного очага.
Фото: управление образования администрации Чебоксар
Так, в преддверии празднования Дня матери в детсаду №8 уже прошло праздничное мероприятие «Школа благородных девиц».
- Воспитанницы совместно с мамами смогли окунуться в моду 19 века, изготовить модный аксессуар и дополнить свои внешний вид кружевным воротничком, олицетворением нежности и чистоты, - сообщает управление образования администрации города.
Также воспитанницы изучали манеры и этикет, учились дефилировать и танцевать.
ИСТОЧНИК KP.RU