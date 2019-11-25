2019-11-25T12:18:20+03:00
Происшествия

Пенсионер из Набережных Челнов получил ожоги 56% тела из-за горящих отходов в мусорокамере

Выяснилось, что пострадавший мужчина был пьян
Олег ЛУГОВОЙ
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Пострадавшего с места происшествия увезли в реанимацию.Пострадавшего с места происшествия увезли в реанимацию.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Накануне вечером – в 17.57, в экстренные службы по телефону «112» поступило сообщение о возгорании контейнера в мусорокамере подъезда дома 18/25 в поселке ЗЯБ.

Когда пожарные прибыли на место, то установили горит мусор на площади 2 квадратных метра. Камера мусоропровода, где все произошло, имеет отдельный вход рядом с подъездом.

Огонь потушили. Причины возникновения возгорания выясняются. При пожаре пострадал 70-летний пенсионер. Пока тушили огонь, мужчине оказывали первую медпомощь в карете «скорой».

- Пострадавший получил ожог II степени верхней части тела, а именно шеи, груди, спины, верхние конечности на площади 56%. Он был госпитализирован в реанимационное отделение ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи» Набережных Челнов. Условиями, способствовавшими его травмированию, является алкогольное опьянение, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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