27 ноября в Кировском районе Казани с утра до ночи не будет света

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-25T11:58:42+03:00

Это связано с работами по подключению водопровода к зданию

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В эту среду, 27 ноября, в некоторых домах поселка Залесный Кировского района Казани из-за работ по подключению водопровода здания №16а на Осиновском переулке с утра до ночи не будет воды.

Так, с 9.00 до 00.00 краны пересохнут в домах, расположенных на улицах: 2-я Залесная, 2-я Ново-Осиновская, 2-я Осиновская, 3-я Ново-Осиновская, 4-я Залесная, 5-я Залесная, 6-я Залесная, 7-я Залесная, 8-я Залесная; Залесная, четные номера домов от №62 по №128а; Залесный переулок, Новоселова, Ново-Осиновская, Ново-Осиновский пер., Осиновская и Осиновский переулок.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, сообщает МУП «Водоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU