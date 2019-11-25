Трассу «Москва-Казань» могут продлить до Владивостока

СЕГОДНЯ 11:31 2019-11-25T11:31:19+03:00

Зависеть это, правда, будет от экономической составляющей

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Стало известно, что строящаяся скоростная трасса Москва-Казань может быть продлена до Владивостока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко.

Так, трасса должна быть завершена к 2027 году. Еще через 3 года она может быть продлена до Екатеринбурга. После – дальше.

Трасса может дойти до Владивостока, но зависеть это будет от экономической составляющей.

ИСТОЧНИК KP.RU