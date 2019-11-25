Премьеру сериала «Зулейха открывает глаза» перенесут на 2020 год
Похоже, что в этом году широкому кругу зрителей так и не представят сериал «Зулейха открывает глаза», снятого по мотивам одноименного романа казанской писательницы Гузель Яхиной. Ранее премьера была назначена на осень. Однако, как сообщил пресс-секретарь администрации Лаишевского района Татарстана Расим Хазиев со ссылкой на слова Яхиной, скорее всего сериал выйдет в эфир федерального телеканала весной 2020 года
Напомним, работа над фильмом закончены, главную роль в нем сыграла Чулпан Хаматова. Ряд эпизодов из созданных 8 серий уже показали в Казани на «Аксенов-фесте-2019», причем речь идет именно о режиссерской версии картины.
ИСТОЧНИК KP.RU