2019-11-25T10:32:11+03:00
Происшествия

В центре Казани из-за горящих жировых отложений в кафе «Медина» отравился человек

Женщину-кассира госпитализировали в клиническую больницу №7
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Накануне поздно вечером в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в кафе «Медина», что на улице Татарстан.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в вентиляционном канале заведения горели жировые отложения. Заметив дым, сотрудники самостоятельно эвакуировались на улицу. Продуктами горения отравилась 20-летняя кассир данного кафе. Девушку госпитализировали в больницу №7.

Пожарные довольно быстро справились с огнем. Площадь пожара составил один квадратный метр.

- Предварительная причина возгорания – нарушение технологического процесса, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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