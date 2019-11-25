В центре Казани из-за горящих жировых отложений в кафе «Медина» отравился человек

СЕГОДНЯ 10:32 2019-11-25T10:32:11+03:00

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Накануне поздно вечером в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в кафе «Медина», что на улице Татарстан.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в вентиляционном канале заведения горели жировые отложения. Заметив дым, сотрудники самостоятельно эвакуировались на улицу. Продуктами горения отравилась 20-летняя кассир данного кафе. Девушку госпитализировали в больницу №7.

Пожарные довольно быстро справились с огнем. Площадь пожара составил один квадратный метр.

- Предварительная причина возгорания – нарушение технологического процесса, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU