В центре Казани из-за горящих жировых отложений в кафе «Медина» отравился человек
Накануне поздно вечером в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в кафе «Медина», что на улице Татарстан.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в вентиляционном канале заведения горели жировые отложения. Заметив дым, сотрудники самостоятельно эвакуировались на улицу. Продуктами горения отравилась 20-летняя кассир данного кафе. Девушку госпитализировали в больницу №7.
Пожарные довольно быстро справились с огнем. Площадь пожара составил один квадратный метр.
- Предварительная причина возгорания – нарушение технологического процесса, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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