Еще 779 домов отремонтируют в Казани до 2022 года

СЕГОДНЯ 09:55 2019-11-25T09:55:43+03:00

Потраченные на работы деньги вернут сами жильцы - в виде платежей до 2043 года. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В столице Татарстана заканчивают формировать программу капремонта жилых домов на 2020-2022 года. Пока в список включены 779 объектов. Сумма, которая будет потрачена на эти работы, равна 6 миллиардам рублей.

Эти деньги вернут в Фонд ЖКХ Татарстана сами жильцы в виде платежей за капремонт. Им будет дан срок до 2043 года.

К данному моменту уже определены подрядчики по созданию проектно-сметной документации на капремонт 150 домов.

ИСТОЧНИК KP.RU