Еще 779 домов отремонтируют в Казани до 2022 года
Эти работы обойдутся 6 миллиардов рублей
Потраченные на работы деньги вернут сами жильцы - в виде платежей до 2043 года.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В столице Татарстана заканчивают формировать программу капремонта жилых домов на 2020-2022 года. Пока в список включены 779 объектов. Сумма, которая будет потрачена на эти работы, равна 6 миллиардам рублей.
Эти деньги вернут в Фонд ЖКХ Татарстана сами жильцы в виде платежей за капремонт. Им будет дан срок до 2043 года.
К данному моменту уже определены подрядчики по созданию проектно-сметной документации на капремонт 150 домов.
ИСТОЧНИК KP.RU