В Йошкар-Оле мужчина провалился под лед во время прогулки по Малой Кокшаге
Житель Йошкар-Олы в воскресенье, 24 ноября, решил устроить прогулку. Мужчина отправился прогуляться по еще неокрепшему льду Малой Кокшаги, но под его тяжестью он треснул.
Йошкаролинец оказался в ледяной воде. Это заметили прохожие и сразу вызвали спасателей. На место ЧП приехала дежурная группа Марийской аварийно-спасательной службы. Специалисты сумели вызволить незадачливого мужчину из воды и передали медикам. По предварительным данным, спасенный сильно переохладился во время вынужденного заплыва.
ИСТОЧНИК KP.RU
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