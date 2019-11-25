В Чувашии водитель иномарки устроил аварию, в которой погиб один человек и двое пострадали

СЕГОДНЯ 09:11 2019-11-25T09:11:37+03:00

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Смертельная авария произошла в субботу, 23 ноября, на девятом километре автодороги "Вурнары-Убеево-Краснормейское" в Вурнарском районе республики. По предварительным данным, 44-летний водитель иномарки "Рено Меган" грубо нарушил правила дорожного движения. Он, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу ВАЗ-21101, который двигался по главной. В результате столкновения отечественную легковушку отбросило в кювет., а иномарку выбросило в кювет противоположной стороны.

Водитель "десятки" - 24-летний местный житель, получил смертельные травмы и скончался на месте. Его 22-летняя беременная супруга и двухлетний сын, которые находились в салоне, получили травмы и госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU