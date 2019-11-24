2019-11-24T17:16:49+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле троллейбус зажал ногу пассажирке и протащил ее несколько метров

Пострадавшую доставили в больницу
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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Свидетелем дорожно-транспортного происшествия стал житель столицы Марий Эл. Мужчина рассказал в соцсетях, что днем на его глазахна остановке у ГСБ (28 магазин) получила травмы пассажирка троллейбуса, которая выходила из общественного транспорта. Женщине дверью зажало ноги, но водитель троллейбуса не заметил этого, и начал движение. Остановился он только тогда, когда закричали прохожие и пассажиры троллейбуса.

- На место аварии вызывали "скорую помощь", и до носилок пострадавшую несли на руках очевидцы, - сообщил свидетель. - Женщина сильно пострадала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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