В Йошкар-Оле троллейбус зажал ногу пассажирке и протащил ее несколько метров

СЕГОДНЯ 17:16 2019-11-24T17:16:49+03:00

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Свидетелем дорожно-транспортного происшествия стал житель столицы Марий Эл. Мужчина рассказал в соцсетях, что днем на его глазахна остановке у ГСБ (28 магазин) получила травмы пассажирка троллейбуса, которая выходила из общественного транспорта. Женщине дверью зажало ноги, но водитель троллейбуса не заметил этого, и начал движение. Остановился он только тогда, когда закричали прохожие и пассажиры троллейбуса.

- На место аварии вызывали "скорую помощь", и до носилок пострадавшую несли на руках очевидцы, - сообщил свидетель. - Женщина сильно пострадала.

ИСТОЧНИК KP.RU