В Марий Эл иномарка вылетела на встречку, пострадали пенсионерка и годовалый ребенок

СЕГОДНЯ 14:42 2019-11-24T14:42:59+03:00

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло 22 ноября днем на одной из улиц в деревне Куанпамаш Новоторъяльского района республики. Там произошло столкновение легковушек - Toyota, которой управлял 39летний мужчина, и отечественный ВАЗ-2107. "Семёркой" управлял 68-летний пенсионер.

По предварительным данным, водитель иномарки, не убедившись в безопасности манёвра и превысив безопасную скорость, вылетел на встречку, где столкнулся с ВАЗ-2107.

- В результате аварии пострадали два человека из отечественной легковушки — 60-летняя женщина и годовалый ребенок, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Марий Эл. - Пострадавшие госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU