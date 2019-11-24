В Марий Эл иномарка вылетела на встречку, пострадали пенсионерка и годовалый ребенок
Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло 22 ноября днем на одной из улиц в деревне Куанпамаш Новоторъяльского района республики. Там произошло столкновение легковушек - Toyota, которой управлял 39летний мужчина, и отечественный ВАЗ-2107. "Семёркой" управлял 68-летний пенсионер.
По предварительным данным, водитель иномарки, не убедившись в безопасности манёвра и превысив безопасную скорость, вылетел на встречку, где столкнулся с ВАЗ-2107.
- В результате аварии пострадали два человека из отечественной легковушки — 60-летняя женщина и годовалый ребенок, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Марий Эл. - Пострадавшие госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»