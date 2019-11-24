В Татарстане инспекторы ГАИ помогли женщине добраться в роддом

СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-24T10:36:52+03:00

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Еще один житель республики благополучно появился на свет благодаря своевременно оказанной помощи сотрудников Госавтоинспекции УМВД Казани. 22 ноября жительница Зеленодольского района поняла, что у нее начались роды. Ждать "скорую" супруги не стали, и отправились на личном автомобили в РКБ, где уже ждали роженицу. Но на дорогах были пробки, и муж женщины обратился а помощью к инспекторам ДПС на КПП "Малиновка". В тот день там дежурили старший лейтенант Альберт Каримов и капитан Айрат Гайнутдинов. Они, получив разрешение от дежурного, сопроводили автомобиль с роженицей в РКБ.

Благодаря этому на свет появился Егор с весом 3,8 килограммов и ростом 56 сантиметров.

Альберт Каримов и Айрат Гайнутдинов

После того, как отец мальчика удостоверился, что супруге и малышу оказывают медпомощь, он вернулся на пост полиции и поблагодарил офицеров за оказанную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU