Казанским ТЮЗом будут руководить второклассники

СЕГОДНЯ 08:55 2019-11-24T08:57:32+03:00

Весь день театром будут руководить дети

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Казанский ТЮЗ 30 ноября 2019 года отметит свой 87-ой день рождения. В этот день в театре пройдёт День самоуправления.

30 ноября 2019 года Казанскому театру юного зрителя исполняется 87 лет. Первый спектакль «Ровесники» состоялся 30 ноября 1932 года, и именно этот день можно считать днём рождения театра юного зрителя.

Впервые в истории Казанский ТЮЗ устроит переворот - в день своего рождения взрослые передадут «руководство» театра своим зрителям - детям. Но для того, чтобы получить эту возможность, необходимо было участвовать в конкурсе «Самый театральный класс», который проводился в прошлом сезоне, и победить!

В конкурсе всего приняли участие 11 классов города, и до финала смогли дойти девять из них. Условия просты: в течение театрального сезона участникам нужно было посетить не меньше четырёх спектаклей и выполнить задания на внимание, эрудицию и развитие эмоциональной сферы. Всего на конкурс было представлено 255 работ.

- Казанские школьники порадовали экспертное жюри не только высокими показателями выполненных заданий, но и великолепными творческими работами. Церемония награждения состоялась 1 июня, в День защиты детей. Главным подарком для победителей стал сертификат на участие в «Дне самоуправления», – рассказывает педагог-организатор театра Дарья Хуртина.

Победителями конкурса «Самый театральный класс» стали учащиеся 2В (ныне 3В) класса Лицея № 146 «Ресурс» Ново-Савиновского района г.Казани. А в номинации «Самый театральный классный» победил классный руководитель этого класса – Анастасия Александровна Киселёва.

День самоуправления начнётся в 9.00 и продлится до 12.00, затем участники отправятся на просмотр спектакля «Теремок».

ИСТОЧНИК KP.RU