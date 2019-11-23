2019-11-23T18:06:50+03:00
Происшествия

«Устранил конкурента»: В Казани столкнулись два такси

Фото с места происшествия появились в соцсетях
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии с места ДТП на улице Максимова в Казани. Возле пешеходного перехода столкнулись два такси, причем на одном обозначен сервис «Яндекс», на другом «Uber». Одна машина врезалась в бок другой, а та, в свою очередь, въехала в забор.

В комментариях к посту с фотографиями очевидцев пользователи шутили над конкуренцией между компаниями: «Устранил конкурента», «Жесткий таран в конкурентной борьбе».

Однако эти сервисы с прошлого года являются объединенной компанией, о чем также напомнили некоторые из комментаторов: «Странно вроде убер и Яндекс партнёры?» (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.)

ИСТОЧНИК KP.RU

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