В Зеленодольске пожарные добровольцы предотвратили возгорание и спасли две тысячи индюшек

СЕГОДНЯ 17:18 2019-11-23T17:18:39+03:00

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В Зеленодольске пожарные добровольцы ДПК «Большие Ключи» предотвратили крупный пожар и спасли две тысячи индюшек.

О пожаре в помещении птичника сообщили сами работники. Со слов очевидцев, загорелась кровля птичника. Прибывшие на место пожарные добровольцы вместе с работниками агрофермы справились с возгоранием до прибытия основных сил подразделений Зеленодольского гарнизона.

- В итоге от огня пострадал лишь край кровли здания. Общая площадь пожара составила один квадратный метр, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU