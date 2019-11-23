В Зеленодольске пожарные добровольцы предотвратили возгорание и спасли две тысячи индюшек
У помещения птичника загорелась кровля
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана
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В Зеленодольске пожарные добровольцы ДПК «Большие Ключи» предотвратили крупный пожар и спасли две тысячи индюшек.
О пожаре в помещении птичника сообщили сами работники. Со слов очевидцев, загорелась кровля птичника. Прибывшие на место пожарные добровольцы вместе с работниками агрофермы справились с возгоранием до прибытия основных сил подразделений Зеленодольского гарнизона.
- В итоге от огня пострадал лишь край кровли здания. Общая площадь пожара составила один квадратный метр, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU