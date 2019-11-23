Лауреатом Всероссийского хорового фестиваля стал хор из Казани
На гала-концерте они выступили вместе с симфоническим оркестром Министерства обороны России
Фото: из материалов пресс-службы
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22 ноября в московском Музее Победы наградили победителей Всероссийского хорового фестиваля.
На нем в категории детские учебные хоры диплом 2 степени вручили Старшему сводному хору девочек «НаурУз» Детской школы искусств № 9» и Детской музыкально-хоровой школы № 16» из Казани.
Также они вместе с 1,5 тысячами профессиональных и любительских коллективов стали участниками заключительного гала-концерта. Во время него певцы исполнили произведения Александры Пахмутовой в сопровождении симфонического оркестра Министерства обороны России.
ИСТОЧНИК KP.RU