Три футболиста «Рубина» не сыграют с «Зенитом» из-за дисквалификаций
Сегодня 23 ноября в матче 17-го тура чемпионата России казанский «Рубин» на домашнем Центральном стадионе сыграет с лидером турнира питерским «Зенитом».
В матче не примут участия три полузащитника казанского клуба. Зурико Давиташвили и Александр Ташаев получили четвёртые жёлтые карточки в предыдущей игре с московским «Динамо», в этом же матче арбитр удалил Александра Зуева.
Встреча «Рубина» с «Зенитом» начнётся в 14:00 по московскому времени. Напоминаем, что на время матча будет ограничена парковка возле стадиона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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