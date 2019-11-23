2019-11-23T10:25:41+03:00
Происшествия

В Казани три 18-летние девушки дома отравились угарным газом

Причина происшествия пока устанавливаетс
Наиля ГАЛИМОВА
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Пострадавших госпитализировали в городскую клиническую больницу №7.Пострадавших госпитализировали в городскую клиническую больницу №7.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Накануне утром, 22 ноября, в квартире одного из жилых домов на улице Николая Ершова в Казани произошло отравление угарным газом трёх 18-летних девушек. Пострадавших госпитализировали в городскую клиническую больницу №7 с диагнозом «токсическое отравление окисью углерода». Причина происшествия пока устанавливается.

МЧС Татарстана предупреждает, что самые распространенные источники угарного газа — это неисправные газовые, масляные, дровяные печи, газовые приборы, нагреватели воды в бассейнах и двигатели, выбрасывающие выхлопные газы.

– Трещины в печах, забитый дымоход, заблокированные снегом или из-за отсутствия ветрозащиты печной трубы, а также недостаточная вентиляция могут привести к тому, что угарный газ достигнет жилых помещений, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Недостаточный доступ свежего воздуха также может способствовать скоплению в помещении угарного газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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