В Чувашии нашли живой пропавшую 18-летнюю девушку
О местонахождении Валерии Вяткиной ничего не было известно на протяжении 6 дней
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Новочебоксарске закончились поиски 18-летней Валерии Вяткиной. Девушка, которая ушла из дома 16 ноября, была найдена живой. Где она находилась на протяжении 4 дней и почему вернулась только сейчас, спасатели не сообщают.
Напомним, в Набережных Челнах в пятницу, 22 ноября, также была найдена живой пропавшая ранее школьница. 15-летняя Аделина Шарипова ушла из дома 18 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU