В Чувашии нашли живой пропавшую 18-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 17:36 2019-11-22T17:36:42+03:00

О местонахождении Валерии Вяткиной ничего не было известно на протяжении 6 дней

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В Новочебоксарске закончились поиски 18-летней Валерии Вяткиной. Девушка, которая ушла из дома 16 ноября, была найдена живой. Где она находилась на протяжении 4 дней и почему вернулась только сейчас, спасатели не сообщают.

Напомним, в Набережных Челнах в пятницу, 22 ноября, также была найдена живой пропавшая ранее школьница. 15-летняя Аделина Шарипова ушла из дома 18 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU