2019-11-22T18:45:10+03:00
Происшествия

В Марий Эл четверо рыбаков оказались в Волге на оторвавшейся льдине

Обратно на берег мужчин на моторной лодке доставили спасатели
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Марийская аварийно-спасательная службаФото: Марийская аварийно-спасательная служба
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Зима еще даже не началась, но мороз на улице уже гонит рыбаков на реки. А зря. Так в пятницу, 22 ноября, в Марий Эл четверо жителей Йошкар-Олы чуть не уплыли на льдине по Волге. Инцидент произошел у села Коротни в Горномарийском районе.

Рыбаки успели отойти на 400 метров от берега, когда лед оторвался. На помощь к мужчинам поспешили сотрудники Козьмодмьянской аварийно-спасательной группы. На моторной лодке они доставили йошкаролинцев на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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