В Марий Эл четверо рыбаков оказались в Волге на оторвавшейся льдине
Обратно на берег мужчин на моторной лодке доставили спасатели
Фото: Марийская аварийно-спасательная служба
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Зима еще даже не началась, но мороз на улице уже гонит рыбаков на реки. А зря. Так в пятницу, 22 ноября, в Марий Эл четверо жителей Йошкар-Олы чуть не уплыли на льдине по Волге. Инцидент произошел у села Коротни в Горномарийском районе.
Рыбаки успели отойти на 400 метров от берега, когда лед оторвался. На помощь к мужчинам поспешили сотрудники Козьмодмьянской аварийно-спасательной группы. На моторной лодке они доставили йошкаролинцев на берег.
ИСТОЧНИК KP.RU
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